Сразу четыре автомобиля столкнулись на Рязанской улице в Туле Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в 14:40 на улице Рязанская в Туле произошло массовое ДТП. Стало известно, что мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Chevrolet Lacetti». После этого последний «собрал» еще два автомобиля: «Hyundai Creta» и отечественный «ВАЗ 2115».

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Hyundai», который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!