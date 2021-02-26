Двойное ДТП произошло на Болдина в Туле: пострадал пешеход Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в 12:00 на улице Болдина мужчина, управляя автомобилем «МАЗ», по предварительной информации, столкнулся с «KIA Sportage». Из-за столкновения автомобиль «KIA» сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые пешеходы, ступая на проезжую часть, убедитесь в том, что это будет для вас безопасно!