В Тульской области осудили мужчину, который по пьянке убил одного знакомого, а у другого угнал машину Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в первой половине дня 15 ноября 2020 года безработный житель Узловой, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомого, на котором совершил ДТП.

На этом преступник не успокоился и, спустя 20 дней, кстати, тоже выпивая со знакомым еще в дообеденное время, поссорился с ним и пырнул ножом в грудь. 54-летний потерпевший от ранения скончался на месте.

Суд назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.