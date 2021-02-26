26 февраля Тулу убирают 100 единиц техники и 30 рабочих Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается уборка улиц от снега. Днем 5 бригад рабочих продолжают работы по уборке и вывозу снега на улицах Тульского Рабочего полка, 9 Мая, Макаренко, Болдина, Октябрьской. К уборке снежных масс и обработке противогололедными материалами привлечено 100 единиц техники. 30 рабочих очищают и посыпают остановочные площадки.

Ночью снег убирали 10 бригад на улицах Менделеевской, Лейтейзена, М. Горького, Красноармейском проспекте, Щекинском шоссе. Сбор и вывоз куч снега проводили на улицах Епифанской, Марата, Тимирязева, Агеева, на перекрестке улиц Кауля и Новомосковской.

В обработке улиц противогололедными материалами задействовали 125 единиц техники.