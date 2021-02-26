В тульском дворе водитель иномарки припарковал авто поперек проезжей части, перегородив движение

Фото: скриншот видео из социальной сети

В одной из социальных сетей появилось видео, на котором заметна вопиющая манера парковки водителя внедорожника «BMW». Он поставил свою машину буквально поперек проезжей части, вероятно, не задумываясь больше ни о чем, кроме собственного удобства.

Такой маневр вызвал трудности у проезжающих легковых автомобилей: они еле-еле «протиснулись» рядом с внедорожником.

Проехать большегрузу, например, мусорной или снегоуборочной машине в этом месте стало и вовсе невозможно.

Такая вопиющая наглость возмутила тех, кто увидел ролик в социальной сети. В комментариях люди активно высказывали свое негодование.