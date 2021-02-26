Начальника главного управления по Центральному территориальному округу Тулы привлекли к административной ответственности за неубранный снег Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура города Тулы провела проверку исполнения главным управлением администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу требований законодательства, регламентирующего уборку улиц, автомобильных дорог, тротуаров в зимний период.

Выяснилось, что после снегопада дороги и тротуары Центрального округа Тулы не убрали. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, снег вывезли.

Начальник главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.11-2 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» (нарушение правил благоустройства), ему назначен штраф 20 тысяч рублей.