На одном из заводов Тульской области руководство задолжало работникам почти 3 миллиона рублей зарплаты Фото: Алексей ФОКИН

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Болоховский завод металлоконструкций».

Выяснилось, что 104 работника не получали зарплату. Всего руководство задолжало сотрудникам 2,8 млн рублей.

Генерального директора привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Сейчас долг по зарплате перед сотрудниками полностью погашен.