В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за тумана Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 25 февраля с сохранением утром 26 февраля 2021 года по территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. В самом деле, вечером 25 февраля был очень плотный туман и затрудненная видимость.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.