26 февраля по ряду улиц Тулы запланировано отключение электричества Фото: Алексей ФОКИН

По ряду адресов Тулы 26 февраля запланировано отключение электричества. Такая мера принята в связи с ремонтными работами: обрезкой деревьев, перетяжкой проводов и другими. Отключать свет начнут в некоторых домах с 9:00. Полностью восстановят электричество по всем адресам к 16:00.

Публикуем полный список отключений:

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 82, 84, 86; ул. Калинина, 81, 83, 102, 133, 137, 141, 98-108; ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.); ул. Замочная, 105-а, 107-а;

ул. Мезенцева, 38, 40, 40-а;

ул. Набережная Дрейера, 60, 62;

ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.);

ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.);

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51, 36;

п. Косая Гора: Орловское ш., 61-а, 61-85 (нечётн.); Каратьева Аллейка