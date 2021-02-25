В здание Центрального районного суда в Тульской области пытались пронести нож Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в здание Центрального районного суда посетитель попытался пронести тычковый нож. Этот предмет относится к разряду запрещенных в зале суда.

В установленном порядке посетитель был ознакомлен с перечнем запрещенных предметов. Поведение мужчины показалось судебному приставу подозрительным, поэтому его досмотрели. Приставам он пояснил, что это зажигалка.

Теперь гражданин привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).