В Туле из-за аварии без воды остались улицы Серебровская, Московская и Болдина Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 25.02.2021г. с 11-30 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Серебровская д.д. 91, 26, ул. Болдина д.д. 70, 74, ул. Московская д.д. 17, 19, 34, частный сектор по ул. Тульской, Московской.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: ул. Тульская–Болдина.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.