Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

В Туле из-за аварии без воды остались улицы Серебровская, Московская и Болдина

Аварийно-восстановительные работы ведутся на улице Тульская–Болдина
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
КомментироватьОставить комментарий
В Туле из-за аварии без воды остались улицы Серебровская, Московская и Болдина

В Туле из-за аварии без воды остались улицы Серебровская, Московская и Болдина

Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 25.02.2021г. с 11-30 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды по адресу: ул. Серебровская д.д. 91, 26, ул. Болдина д.д. 70, 74, ул. Московская д.д. 17, 19, 34, частный сектор по ул. Тульской, Московской.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: ул. Тульская–Болдина.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Новости ЖКХ