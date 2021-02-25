В Тульской области мужчина устроил разбой в чужой квартире и ограбил знакомого Фото: Алексей ФОКИН

В Северо-Задонске мужчина пришел в дом к своему 60-летнему знакомому и устроил там разбой. Он ударил хозяина жилища по голове металлической трубой, отобрал у него два мобильных телефона и банковскую карту, на которой была 161 тысяча рублей.

Злоумышленник скрылся, а потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого удалось найти в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний неработающий ранее судимый житель Богородицка. Он признался в разбое.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ.