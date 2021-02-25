27 и 28 февраля туляки смогут посетить интерактивное занятие в экзотариуме «Вся правда о зубах» Фото: материалы пресс-служб

У посетителей нового здания тульского зоопарка появилась возможность заказать интерактивное занятие, которое будет интересно для всей семьи!

В новом здании тульского экзотариума пройдет интерактивное занятие, на котором гости зоопарка почувствуют себя натуралистами-исследователями, расширят свои представления о животном мире, получат ответы на возникающие в ходе занятия вопросы, а еще, в качестве бонуса, получат заряд хорошего настроения и проведут радостные минуты в окружении экзотических животных!

В ходе интерактивного занятия "Зубастые факты" каждый посетитель усвоит, почему необходимо чистить зубы и как это делать правильно, узнает, чем отличаются зубы у различных животных и почему, поучаствует в мастер-классе по изготовлению сувенирного зуба из мастики, а еще, а еще на примере опыта выяснит, что и может разрушить эмаль.

Занятия проводятся в группах до 10 человек. Продолжительность — 45 минут.