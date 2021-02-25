Изменения, предусматривающие пролонгацию сроков действия Временного порядка. Фото: материалы пресс-служб

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 155 в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730 внесены изменения, предусматривающие пролонгацию сроков действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания до 1 октября 2021 года.

При этом в случае обжалования гражданином решения бюро медико-социальной экспертизы, по желанию гражданина освидетельствование в вышестоящем бюро может проводиться в очном порядке в соответствии с требованиями, установленными Правилами признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95.

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № Пр-2243, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 92 во Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 (далее соответственно - постановление № 92, Временный порядок), также внесены изменения, предусматривающие возможность для граждан при наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев обследований получить направление на медико-социальную экспертизу впервые без повторного проведения им этих обследований.

Так, постановлением № 92 предусмотрено, что в случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащиеся в приложении к Правилам признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95, то данные о ранее проведенных таким гражданам в соответствии с Перечнем необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы обследований, утвержденном приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.01.2019 г. № 52н/35н медицинских обследованиях, подтверждающих такие заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений функций органов и систем организма, действительны в течение 12 месяцев до дня формирования направления на медико-социальную экспертизу.

Дополнительные обследования указанным гражданам в медицинских организациях в таком случае не проводятся.

Также проведенные в течение 12 месяцев обследования действительны и в случае, если медицинская организация направляет гражданина в учреждение медико-социальной экспертизы для изменения рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации инвалида или ребенка-инвалида, связанные с изменением состояния здоровья инвалида (ребенка-инвалида).

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России