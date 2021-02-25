Жителя Тульской области будут судить за убийство собственной матери Фото: Алексей ФОКИН

Как стало известно ранее, в преддверии праздника Нового года безработный мужчина из поселка Куркино Тульской области, будучи пьяным, поссорился со своей матерью. В ходе ссоры он избил ее кулаками и ногами по телу. От полученных травм 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

39-летний ранее судимый мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.