На улице Щегловская засека в Туле произошло массовое ДТП Фото: материалы пресс-служб

24 февраля в 8:05 на улице Щегловская засека в Туле мужчина, управляя автомобилем «Opel Astra» столкнулся с «Hyundai Solaris» под управлением молодого человека 28 лет, после чего последний въехал еще и в третье авто, «KIA Sorento».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Hyundai», он получил различные травмы. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!