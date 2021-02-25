В Тульской области с помощью Интернета продавали дипломы о высшем образовании: сайты заблокированы Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Белевского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта, содержащий информацию о продаже дипломов о высшем образовании. Распространение такой информации запрещено по закону.

За подделку официального документа, его продажу или использование грозит уголовная ответственность. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы найденная информация была признана запрещенной на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.