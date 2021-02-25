26 и 27 февраля из-за уборки снега на некоторых улицах Тулы ограничат движение Фото: Алексей ФОКИН

В связи с работами по очистке проезжей части от снега, в ближайшие дни на некоторых улицах введут ограничения движения автомобилей. В определенный часы будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по следующим улицам:

- ул. Лейтейзена 26 февраля с 00.00 до 06.00 по нечетной стороне;

- ул. Тульского Рабочего Полка 26 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. Оружейная (сторона парка) и 27 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. З. Космодемьянской (сторона парка);

- ул. Пузакова 26 февраля с 01.00 до 05.00 нечетная сторона и 27 февраля с 01.00 до 05.00 четная сторона;

- ул. Михеева 1 марта с 21.30 до 08.00 нечетная сторона и 2 марта с 21.30 до 08.00 четная сторона.