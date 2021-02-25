В Тульской области до 11 марта продлена самоизоляция для людей старше 65 лет Фото: Алексей ФОКИН

24 февраля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, до 11 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Льготные проездные и скидки на проезд для этой категории граждан по-прежнему не действуют.

Кроме того, продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.