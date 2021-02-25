Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 февраля 2021: 133 человека выздоровели за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По свежим статистическим данным о ситуации с коронавирусом в Тульской области, за сутки новых случаев заражения выявлено 128. Всего подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 669.

Наряду с этим, 133 человек в области за сутки победили болезнь и 30 237 в общей сложности. Всем пациентам пришли отрицательные результаты тестирования.

Однако 9 человек за минувшие сутки не смогли побороть вирус, они скончались. В общей сложности от болезни в Тульской области погибли 1 233 человека. Это те пациенты, у кого болезнь дала осложнения, или люди, относящиеся к группе повышенного риска.