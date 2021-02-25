25 февраля электричества не будет на улице Октябрьской, Кирова, Металлистов и других улицах Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Из-за плановых ремонтных работ в Туле по некоторым адресам будет временно отключено электричество. Отключения начнутся с 9:00 и завершатся по всем адресам к 16:00. Работы связаны с обрезкой деревьев, перетяжкой проводов и прочим.

Публикуем полный список адресов, по которым запланировано отключение.

ул. Гоголевская, 69, 84, 84-а, 86, 82; ул. Бундурина, 32-а, 34, 36, 28;

Щёкинское ш., 114 (СНТ "Металлург-1"); ул. Киреевская, 4 (СНТ "4-УВД");

ул. Кирова, 25; ул. Марата, 31-а; ул. Ложевая, 23;

ул. Новомосковская, 7, 1-а, 13, 11, 9, 9-а, 7-а; ул. Рязанская, 56; Объездная дорога (Карьер технологического сырья) ул. Оборонная/ул. Рязанская (Автомойка "Драйв");

СТ-Тула-2;

ул. Металлистов, 16, 18, 20;

ул. Кутузова, 92;

ул. Кутузова, 154, 156, 158; ул. Доватора, 10, 12, 14; ул. Металлургов, 2-а;

ул. Металлургов, 32, 34, 36, 44, 46, 48;

ул. Металлургов, 52, 52-а, 54, 56;

ул. Металлургов, 72-а; ул. Кутузова, 96, 98;

ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114;

ул. Макаренко, 8, 10, 12;

ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39;

ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.);

ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б;

п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27-40;

п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (чётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 28-а, 1; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87