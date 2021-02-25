В Тулу 25 февраля пришло потепление: в городе мокрый снег и до +3 Фото: Алексей ФОКИН

После затяжных аномальных морозов в Тульскую область наконец-то пришло потепление. Уже сегодня, 25 февраля, в тульском регионе ожидаются плюсовые температуры. Долгие обильные снегопады постепенно сменяются мокрым снегом с дождем.

Такая погода задержится в области до начала марта. Будет стабильный «плюс», морозов пока больше ждать не приходится.

Атмосферное давление 25 февраля будет чуть ниже нормы: 744-745 мм рт.ст. Сегодня в городе довольно высокая влажность воздуха — 94%. Надо сказать, что это весьма ощутимо. Ветер весь день будет дуть западный со скоростью 3,9-5,7 м/с. Всю ближайшую неделю в столице региона, по прогнозам на сегодняшний день, должно быть пасмурно.