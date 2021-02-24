Заведениям общепита разрешили возобновить круглосуточную работу Фото: Алексей ФОКИН

24 февраля Губернатор Тульской области внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, круглосуточную работу могут возобновить заведения общепита при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, к круглосуточной работе могут вернуться боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы без права проведения развлекательных и досуговых мероприятий.

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий численностью более 20 человек.