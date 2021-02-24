В Тульской области в этом году ожидается сильное половодье: количество осадков бьет рекорд 35-летней давности Фото: Алексей ФОКИН

В этом году в Тульской области ожидаются сильные паводки. Осадков этой зимой выпало рекордно много. Такая снежная зима в область пришла впервые за 35 лет.

Тем не менее, почти каждый день в Туле и области синоптики по-прежнему обещают снегопады. Сейчас почва регионе промерзла на 37 сантиметр.

Все эти факторы вместе со скорым приближением весны позволяют сделать вывод, что тульскому региону не избежать сильных паводков. Реки и водоемы, вероятнее всего, широко разольются по весне. Областное МЧС уже проводит подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод.