Жительница Тульской области украла детские санки, оставленные без присмотра в подъезде Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске женщина украла из подъезда многоквартирного дома оставленные без присмотра детские санки. Остается только догадываться, зачем они ей.

Когда хозяйка санок обнаружила пропажу, сразу обратилась в полицию. Злоумышленницей оказалась 22-летняя ранее судимая женщина. Она призналась в содеянном.

Сейчас в отделе МВД проводится работа по выяснению деталей преступления.

В полиции просят граждан не оставлять своё имущество без присмотра в пределах свободного доступа у входа в подъезды и на лестничных клетках, чтобы не стать жертвами краж.