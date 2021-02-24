В Тульской области мужчина пытался продать поддельный алкоголь на общую сумму более 800 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

42-летний житель Московской области в августе 2017 года организовал преступную группу по производству, хранению и последующему сбыту фальсифицированного алкоголя. В нее он вовлек не менее трех своих знакомых.

Цех по производству поддельной продукции располагался в Алексинском районе. Продукцию в целях сбыта перевозили в гаражи, находящиеся в Щекинском районе и принадлежащие одному из соучастников. При этом на бутылки преступники наносили заведомо поддельные федеральные специальные марки, которые также использовались членами организованной группы.

Всего из незаконного оборота изъяли 978 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции на сумму более 800 тысяч рублей.

Виновного приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.