В Тульской области автомобилист устроил ДТП и не захотел, чтобы его проверяли на трезвость Фото: материалы пресс-служб

22 февраля в 13:00 на 246-ом километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», по предварительной информации, совершил попутное столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz Acros».

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры, мужчина 37 лет и двое молодых людей. Все они после оказания медицинской помощи были отпущены.

Водитель автомобиля «ВАЗ» от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.