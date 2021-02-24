В Туле на Одоевском шоссе на пешеходном переходе сбили женщину: она переходила дорогу по зебре Фото: материалы пресс-служб

20 февраля в 15:25 на Одоевском шоссе в Туле, молодой человек 24 лет, управляя «Renault Logan», сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Пешеходам же важно убедиться в безопасности пересечения проезжей части. Убедитесь, что автомобили тормозят перед пешеходным переходом и только после этого ступайте на зебру.