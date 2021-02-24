81 водитель за неделю садился за руль пьяным в Тульской области: шестеро из них сделали это повторно Фото: Алексей ФОКИН

В ходе надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 15 по 23 февраля пресечено 11 601 нарушение Правил дорожного движения.

Большинство из них по-прежнему связано с превышением установленной скорости движения — это 8 960 нарушений. 57 водителей нарушили установленные требования к перевозке детей. 63 — не уступили дорогу пешеходам там, где это было предписано ПДД. 18 автомобилистов сели за руль, не имея на это права.

Кроме того, сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили за неделю 81 водителя, который сел за руль автомобиля пьяным. 6 из них сделали это повторно, а 43 отказались проходить медицинское освидетельствование.