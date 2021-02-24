В Туле проконтролируют, как горожане соблюдают требования к выгулу собак Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на территории Центрального и Рогожинского парков пройдут проверки соблюдения требований к выгулу собак. Дело в том, что эти парки относятся к особо охраняемым территориям регионального значения. На них установлен режим особой охраны.

Собак здесь запрещается выгуливать вне отведенных для этого мест. Кроме того, хозяева должны убирать за своим питомцем продукты их жизнедеятельности.

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова находятся три собачьих площадки — в районе дома №98 по ул. Тульского Рабочего полка, в районе технических ворот со стороны ул. Первомайской, в районе пляжной территории со стороны ул. Тульского Рабочего полка.

В Рогожинском парке такая площадка одна — в районе ЖК «Оружейная слобода» со стороны ул. Михеева.