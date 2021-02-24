В Туле на Советской почти у отделения ГИБДД произошло тройное ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Днем 23 февраля на улице Советской в Туле произошло серьезное ДТП: столкнулся большегруз-бензовоз и две легковушки — ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

По данным Госавтоинспекции Тульской области, вероятно, при перестроении водитель одной из легковых авто не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся сначала с бензовозом, а потом и с другой легковушкой.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки ВАЗа. Серьезных повреждений он не получил, поэтому госпитализация не потребовалась.