Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 февраля 2021: за сутки скончались 9 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 24 февраля, 130 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 32 541.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 106. В этот раз число выздоровевших за сутки меньше числа заболевших. В общей сложности в области вылечились 30 104 человека.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 9 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 224.