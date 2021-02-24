В Тульской области чудом найден пропавший мужчина

Фото: скриншот видео из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области"

Мужчина пропал в Ясногорском районе 16 февраля. Заявку на его поиски получили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Информация о чудесном спасении появилась в сообществе отряда в социальных сетях.

Пострадавшему звонили: от ответил, но не говорил по-русски. С помощью переводчика удалось понять, что он травмирован. Однако его местонахождение определить не получилось. На улице тогда было 15 градусов ниже ноля.

Мужчину искали с помощью беспилотника с тепловизором и снегохода. Машинистам электропоездов передали данные о мужчине и просили сообщить, если заметят кого-то, одиноко идущего вдоль железнодорожных путей.

Такая мера дала результат: один из машинистов сообщил о мужчине, который травмирован и занесен снегом. Вскоре его нашли, было заметно, что передвигаться самостоятельно у него получается с трудом.

Чтобы доставить мужчину в больницу, волонтеры остановили электропоезд. В сопровождении группы поисковиков пропавшего благополучно эвакуировали и через несколько минут доставили на ближайшую станцию, где его уже встретила бригада скорой медицинской помощи.