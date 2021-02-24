24 февраля света не будет на Косой Горе, на проспекте Ленина, улице Кирова, Октябрьской и других
Фото: Алексей ФОКИН
Плановые отключения электричества пройдут в Туле 24 февраля. Отключения связаны с ремонтными работами.
Они начались в 9 утра, а полностью завершатся по всем адресам к 16:00. Публикуем полный список отключений.
п. Косая Гора: ул. Гагарина, 5, 5-а; ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Победы, 1; ул. Шмидта, 8-а; ул. Зелёная, 3-б;
пр-т Ленина, 62/7; ул. Первомайская, 9/133;
ул. Кирова, 25;
ул. Металлургов, 32, 34, 36, 44, 46, 48;
ул. Металлургов, 52, 52-а, 54, 56;
ул. Металлургов, 72-а; ул. Кутузова, 96, 98;
ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114;
ул. Макаренко, 8, 10, 12;
ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39;
ул. Декабристов, 111-125 (нечётн.), 131-139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2;
ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 29, 33-47 (нечётн.); 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27; пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.); ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 5-а, 7;
Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22;
п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (чётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 28-а, 1; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.