В честь праздника Дня защитника Отечества над Тулой прогремел праздничный салют Фото: Архив "КП"

В честь праздника Дня защитника Отечества в Туле дали праздничный салют. Такой приказ подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В этот день над Тулой и другими городами-героями прогремели тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и засияли фейерверки в честь признания и уважения тех, кто защищает и защищал нашу страну от бед. Эти люди — настоящая гордость и опора государства.

Салюты также прогремели в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске. Кроме того, их дали в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.