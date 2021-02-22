Туляки ищут Renault Duster, повредивший сразу несколько машин и скрывшийся с места ДТП

Фото: скриншот видео из сообщества в социальной сети "Подслушано в Туле"

22 февраля около двух часов ночи на улице Клары Цеткин в районе домов №4 и 6 в Туле произошло ДТП, виновник которого, желая уйти от ответственности, скрылся.

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда коричневый Renault Duster, водитель которого находился, вероятно, в нетрезвом состоянии, буквально таранит припаркованную машину, а еще одну задевает. Видео было опубликовано в социальной сети.

Теперь владельцы поврежденных автомобилей ищут скрывшегося лихача и просят установить номера его машины, так как одного видео для ГИБДД и страховой компании может быть недостаточно. Об этом пострадавшая сторона просит в комментариях к видео в социальной сети.