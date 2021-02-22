Из-за халатности управляющей компании разрушился фасад и фундамент дома в Щёкино Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что из-за халатности управляющей компании, которая не исполнила свои обязанности надлежащим образом, разрушился фундамент и фасад дома №6 по улице Заводской города Щекино. На подъездах разрушен штукатурный слой, над одной из квартир образовалась трещина. Все это, безусловно, создает угрозу жизни и здоровья жильцов.

К сегодняшнему дню выявленные нарушения устранены. По постановлению заместителя прокурора города Щекино директор управляющей компании привлечена к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов».

Управляющей компании назначен штраф.