В ближайшие сутки в Туле снова похолодает до -25 Фото: Алексей ФОКИН

В Туле к 23 февраля снова ожидаются сильные морозы. Уже завтра к 9 утра в городе будет до -24. Кроме того, туляков ждет ясная, солнечная погода. Такой мороз сохранится около двух дней.

Атмосферное давление ожидается в верхних границах нормы — 765 мм рт.ст. Влажность воздуха 69-77%. Ветер подует восточный и северо-восточный со скоростью 1,9-3,2 м/с.

23 февраля на этой неделе — самый ясный день. Дальше в регион придет пасмурная погода с осадками в виде снега, в начале марта ожидаются даже дожди.