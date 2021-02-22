Тульский спортсмен победил на международном турнире по боксу Фото: Алексей ФОКИН

Золотая медаль международного турнира по боксу досталась спортсмену из Тулы. Соревнования проходили в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре проходят Международные соревнования, посвященные памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Финал прошел в субботу, 20 февраля.

Тульский боксер Исмаил Ганижев победил в весовой категории до 81 кг. Он оказался сильнее своего соперника, Георгия Лаппа из Новоуральска Свердловской области.

В 2021 году в турнире участвуют 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Беларуси и Украины. Соревнования проводятся в 17-й раз, из которых в 6-й раз - в статусе международных.