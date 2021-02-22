В Туле 22 февраля для уборки снега задействована 121 единица техники и 128 рабочих

В Туле для уборки снега задействована 121 единица техники и 128 рабочих Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается уборка улиц от сугробов. Подметают дороги, обрабатывают противогололедными материалами, вывозят снег, убирают остановочные павильоны, расчищают тротуары.

Ночью 8 бригад вывозили снег с ул. Фрунзе на участке от ул. Демонстрации до ул. Первомайской, с ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта, а также с ул. Луначарского и Центрального переулка.

Днем работы по вывозу снега запланированы с ул. Ложевой от ул. Кирова до ул. Металлургов, ул. Обороной на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля, ул.Вересаева на участке от ул. Первомайской до Западного проезда.

Всего днем дороги тротуары убирает 121 единица техники и 128 рабочих.