В Туле прошло первенство спортшколы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Фото: Игорь Копытов

В футбольном манеже центрального стадиона «Арсенал» собрались участники из Тулы, Новомосковска, Белева, Щекино, Советска, Узловой, Суворова и Ясногорска.

В беге на 600 метров в разных возрастных категориях победили Никита Губарев, Полина Афанасьева, Евгений Глебов, Ульяна Шершнева.

На дистанции 1000 метров лучшие результаты показали Андрей Атрощенко, Ольга Чугунова, Борис Батов, Ульяна Цветкова, Юрий Казаков и Дарья Мисюнас.