Тульские волейболистки из «Тулицы» уступили «Липецку» Фото: соцсети

Поражение на своей площадке в 24 тура чемпионата России в Суперлиге, дело досадное, но, увы, приходится признать, гостьи были сильнее. Первая партия прошла практически на равных - 23:25, во второй хозяйки явно «сломались» - 15:25. Шансы на выигрыш подарила третья часть встречи,оставшаяся за тулячками - 25:21, но все перечеркнула финальная четверть - 26:28.

Таким образом, наши волейболистки прервали четрехматчевую выигрышную серию, и теперь «Тулица» с 7 победами в 22 играх занимает 10 место в турнирной таблице.

В следующей встрече, 27 февраля, также на своей площадке, подопечные Александра Перепелкина примут «Спарту» из Нижнего Новгорода.