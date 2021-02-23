Фотовыставка «Stepanov.jpg» открылась в одном из филиалов Тульского историко-архитектурного музея Фото: Игорь Копытов

Выставка продолжает проект «Фотографический кабинет», который ТИАМ c прошлого года реализует совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области. Персональная выставка Евгения Степанова – уже третья в рамках этой серии экспозиций. На сей раз посетителей ждут работы, адресующие к разным предметным полям - урбанистическая среда, пейзаж, пространство «метафизической фотографии» - связанные единым подходом и узнаваемой манерой.

По признанию куратора выставки, «почти каждая фотография - своего рода визуальная головоломка: когда смотришь на эти снимки, возникает ощущение, что балансируешь на грани восприятия реального мира и абстрактной картины».

Примечательно, что Евгений — тульский фотограф. Снимать начал еще в школьные годы, в основном родственников и знакомых. Предметно же занялся фотографией с 2013 года. Участвовал в различных фотоконкурсах и фотовыставках.

<table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center"> <tr> <td bgcolor="#ffffff" align="center" > <table width="1" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0"> <tr> <td> <img src="http://www.kp.ru/share/i/4/2093574/big.jpg" width="635" border="1" alt="Игорь Копытов" title="Фотовыставка «Stepanov.jpg» открылась в одном из филиалов Тульского историко-архитектурного музея"/> </td> </tr> <tr> <td class="article-photo"> Фотовыставка «Stepanov.jpg» открылась в одном из филиалов Тульского историко-архитектурного музея <br />Фото: Игорь Копытов </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>