Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 февраля 2021: 10 человек скончались за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По свежим статистическим данным о ситуации с коронавирусом в Тульской области, за сутки новых случаев заражения выявлено 131. Всего подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 281.

Наряду с этим, 119 человек в области за сутки победи болезнь и 29 895 в общей сложности. Всем пациентам пришли отрицательные результаты тестирования.

Однако 10 человек за минувшие сутки не смогли побороть вирус, они скончались. В общей сложности от болезни в Тульской области погибли 1 204 человек. Это те пациенты, у кого болезнь дала осложнения, или люди, относящиеся к группе повышенного риска.