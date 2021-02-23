В День защитника Отечества в Выставочном зале Тулы пройдет лекция «Образ военного человека в живописи Англии XIX века»

Фото: Центр71

23 февраля 2021 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на лекцию «Образ военного человека в живописи Англии XIX века». Она состоится в Выставочном зале Тулы.

Лекция посвящена работам английских и некоторых британских живописцев XIX столетия, запечатлевших образ военного человека Британской империи и отразивших тему войны в своих произведениях.

Главным образом, речь пойдет о работах, посвященных Крымской войне как одному из крупнейших военных событий XIX века, крайне важному периоду отечественной и британской истории.