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23 февраля в Выставочном зале Тулы пройдет лекция «Образ военного человека в живописи Англии XIX века»

Лекция посвящена работам английских и некоторых британских живописцев XIX столетия
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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23 февраля в Выставочном зале Тулы пройдет лекция «Образ военного человека в живописи Англии XIX века»

23 февраля в Выставочном зале Тулы пройдет лекция «Образ военного человека в живописи Англии XIX века»

Фото: материалы пресс-служб

23 февраля 2021 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на лекцию «Образ военного человека в живописи Англии XIX века». Она состоится в Выставочном зале Тулы.

Лекция посвящена работам английских и некоторых британских живописцев XIX столетия, запечатлевших образ военного человека Британской империи и отразивших тему войны в своих произведениях.

Главным образом, речь пойдет о работах, посвященных Крымской войне как одному из крупнейших военных событий XIX века, крайне важному периоду отечественной и британской истории.

Культура