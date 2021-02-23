В Туле открылась новая экспозиция в одном из филиалов историко-архитектурного музея Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теперь посетители уже практически с порога еще больше погружаются в историю семьи Белявских-Адерман, владельцев аптеки. Сотрудники музея провели колоссальную подготовительную работу - расшифровали личные дневники, подготовили старинные фотографии из семейного архива и объединили их в несколько неожиданных сюжетов на стенах первого зала.

Иллюстрации для нового рассказа о жизни одной семьи в двух домах были предоставлены также музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственным архивом Тульской области. Они прекрасно демонстрируют, как развивалась история от самого Фердинанда Белявского и его супруги Йоханны, их младшей дочери Ольги Адерман до ее наследников Вольдемара и Георгия.

Специально для ТИАМа также был создан анимационный фильм «Неприступный астроном». В основе сюжета – слегка детективная и трогательная история тульского фармацевта Фридриха Адермана. Увидеть его смогут посетители во время организованных экскурсий.