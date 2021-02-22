22 февраля на Куликовом Поле состоится ралли-спринт

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В преддверии праздника Дня защитника Отечества в музейном комплексе заповедника «Куликово Поле» в Моховом состоится ралли-спринт «Пересвет».

Такие соревнования для автогонщиков проходят уже в третий раз. Попробовать свои силы в состязаниях смогут водители легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадрациклов и автомобилей. На трассу смогут выйти как мужчины, так и женщины. Их ждут два заезда по 8 километров в зачетных классах «1400», «1600» и «2000» и «Свободный».

Для группы поддержки придуманы другие развлечения: богатырские состязания. Мужчины смогут побороться за звание самого настоящего «Богатыря 2021 года».