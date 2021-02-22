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Коронавирус Covid-19

За неделю 1014 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса

Такие данные приводит региональный оперативный штаб
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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За неделю 1014 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса

За неделю 1014 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

С 16 по 22 февраля, по данным статистики, 1014 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 29 895 человек.

Кроме того, за прошедшую неделю в регионе выявлен 961 новый случай заболевания. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области заболел 32 281 человек.

Не обошлось на прошедшей неделе и без летальных исходов: от коронавируса скончались 58 пациентов в возрасте от 36 до 96 лет. Большинство пациентов страдали хроническими заболеваниями. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1 204 человека.