23 февраля в 21:00 над Тулой прогремит праздничный салют Фото: Алексей ФОКИН

В честь праздника Дня защитника Отечества в Туле дадут праздничный салют. Такой приказ подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В этот день над Тулой и другими городами-героями прогремят тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и засияют фейерверки в честь признания и уважения тех, кто защищает и защищал нашу страну от бед. Эти люди — настоящая гордость и опора государства.

Салюты также прогремят в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске. Кроме того, их дадут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.